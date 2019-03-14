«Манчестер Сити» не может договориться с Лероем Сане о продлении контракта

«Манчестер Сити» продолжает пытаться договориться с полузащитником Лероем Сане об условиях нового контракта. Немецкий футболист выступает за английский клуб с 2016 года.

Переговоры между клубом и футболистом начались еще летом прошлого года, однако за последние месяцы сторонам не удалось добиться значительного прогресса. Тупик в переговорах связан с действиями матери Зане Регины Вебер, в прошлом известной гимнастки и бронзового призера олимпийских игр 1984 года.

При этом не уточняется, является ли мать хавбека его агентом, однако, по всей видимости, она принимает участие в переговорах. Также в обсуждении условий контракта с «Манчестер Сити» участвует отец игрока – бывший сенегальский футболист Сулейман Сане.

Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке-04». Контракт 23-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года. Игрок сборной Германии провел за «горожан» 79 игр и забил 23 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com