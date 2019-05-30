Конте потребовал, чтобы «Интер» продал Икарди

Автор: Никола Косич 0

Уже известно, что новым главным тренером «Интера» будет Антонио Конте. Со специалистом заключили 3-летний контракт, по которому он будет получать 9 миллионов евро в год.

По данным итальянских СМИ, первым требованием Конте стала продажа нападающего Маурио Икарди.

Такое решение тренер принял не из-за игровых качеств аргентинца, а с точки зрения морали в команде. Конте не хочет начинать сезон с игроком, который в прошлом сезоне породил конфликт внутри коллектива.

Аргентинец по ходу сезона был лишен капитанской повязки в «Интере» и не играл почти два месяца из-за разногласий своей жены и агента Ванды Нары с руководством миланцев.

Ранее форвард «МЮ» Ромелу Лукаку подписал контракт с «Интером».

Фото: Gloobal Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку – основной кандидат в шорт-листе «Интера» в случае прихода Конте

Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус»

Мауро Икарди: «Интер» – моя семья. Время покажет, кто говорил правду»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 