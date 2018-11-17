Мохамед Салах извинился перед девочкой за поздний забитый гол. Она просила его отличиться пораньше

Автор: Дмитрий Темников 0

Салах

Вчера состоялся матч между Египтом и Тунисом в квалификации к Кубку Африки. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу египтян, а нападающий «фараонов» Мохамед Салах забил победный гол на 90-й минуте. 

Во время игры камера засняла на трибуне девочку, держащую плакат с надписью: «Salah please score. I want to go home, I have homework» (Салах, пожалуйста, забей. Мне надо домой, у меня домашнее задание).

После окончания матча форвард извинился перед болельщицей в твиттере: «Я очень старался отпустить тебя домой пораньше, извини, что заставил ждать до последней минуты. Надеюсь, завтра твой учитель отнесется к ситуации с пониманием».

И Египет, и Тунис обеспечили себе выход в финальную стадию Кубка Африки еще в октябре. Турнир пройдет в Камеруне летом следующего года.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter 

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