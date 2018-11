Мохамед Салах извинился перед девочкой за поздний забитый гол. Она просила его отличиться пораньше

Вчера состоялся матч между Египтом и Тунисом в квалификации к Кубку Африки. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу египтян, а нападающий «фараонов» Мохамед Салах забил победный гол на 90-й минуте.

Во время игры камера засняла на трибуне девочку, держащую плакат с надписью: «Salah please score. I want to go home, I have homework» (Салах, пожалуйста, забей. Мне надо домой, у меня домашнее задание).

После окончания матча форвард извинился перед болельщицей в твиттере: «Я очень старался отпустить тебя домой пораньше, извини, что заставил ждать до последней минуты. Надеюсь, завтра твой учитель отнесется к ситуации с пониманием».

I really tried to let you go home early, and sorry to have kept you here until the last minute. I hope your teacher tomorrow understands the situation. 🤣

— Mohamed Salah (@MoSalah) November 16, 2018