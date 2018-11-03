Премьер-лига. 13-й тур. «Динамо» и ЦСКА голов не забили

В 13-м туре чемпионата России состоялось московское дерби с участие «Динамо» и ЦСКА. Матч окончился нулевой ничьей.

Премьер-лига. 13-й тур

ДИНАМО — ЦСКА — 0:0

Химки. 3 ноября.

Стадион: «Арена-Химки». 11 346 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Жоаозиньо, Соу (Москвичев, 17), Теттех (Соснин, 62), Черных, Панченко (Луценко, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин (Хосонов, 88), Влашич, Обляков, Дзагоев (Эрнандес, 56), Ахмедов, Сигурдссон (Щенников, 70), Чалов.

Предупреждения: Бекао (3), Соу (10), Рауш (14), Чалов (90), Шунин (90).

Удаление: Рауш (81).

6 (3) удары (в створ) 8 (1)

16 фолы 12

0 угловые 8

3 офсайды 1

61 % владения мячом 39

Уже на 10-й минуте момент появился у Чалова: после неудачного выхода Шунина ворота остались пустыми, но Федор не попал с десяти метров. Через несколько минут Шунин смог уже удачно выйти из ворот и снять мяч с ног Дзагоева после классной передачи Чалова. Во втором тайме тоже голов не вышло. Сначала Влашич попробовал пробить в дальнюю девятку, но мяч полетел чуть-чуть выше. Потом появилась возможность и у Эрнандеса: он подобрал мяч в штрафной и с разворота пульнул по воротам. Шунин только наблюдал за тем, как мяч полетел мимо ворот. Кроме того, несмотря на хороший для «Динамо» результат, капитан команды Антон Шунин после окончания игры получил желтую карточку за споры с арбитром.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»