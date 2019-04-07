Филиппе Коутиньо намерен остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заговорил о своем будущем. Он заявил, что пока не намерен возвращаться в Англию.

«Это мой второй сезон в «Барселоне». С командой мне удалось завоевать трофеи, я всегда был амбициозным и требовательным футболистом, поэтому хочу большего. Но я счастлив. Я хотел играть в Испании, и поэтому выступаю за лучший клуб этой страны. Я сфокусирован на «Барселоне». Возвращение в Англию сейчас не входит в мои планы», — сказал бразилец.

Напомним, контракт хавбека и каталонского клуба рассчитан на пять с половиной лет.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror