Филиппе Коутиньо намерен остаться в «Барселоне»

Автор: Дарья Григорьева 0

Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заговорил о своем будущем. Он заявил, что пока не намерен возвращаться в Англию.

«Это мой второй сезон в «Барселоне». С командой мне удалось завоевать трофеи, я всегда был амбициозным и требовательным футболистом, поэтому хочу большего. Но я счастлив. Я хотел играть в Испании, и поэтому выступаю за лучший клуб этой страны. Я сфокусирован на «Барселоне». Возвращение в Англию сейчас не входит в мои планы», — сказал бразилец.

Напомним, контракт хавбека и каталонского клуба рассчитан на пять с половиной лет.

Фото: Global Look Press
Источник:  Daily Mirror

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Барселона» готова продать Филиппе Коутиньо

Лука Йович

Скауты «Барселоны» более 20 раз просматривала Луку Йовича

Лука Йович может оказаться в «Реале»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 