Клубы Голландии и Бельгии обсудили создание объединенного турнира

Автор: Дарья Григорьева 0

В Голландии прошло предварительное совещание по созданию объединенного турнира Голландии и Бельгии. Клубы обеих стран обсудили такую возможность. 

По информации источника, на стадионе ПСВ встретились 10 клубов, представители футбольных ассоциаций Бельгии и Голландии. На мероприятии присутствовали делегаты «Аякса», ПСВ, «АЗ», «Фейеноорда», «Витесса», «Утрехта», «Стандарда», «Андерлехта»,  «Брюгге» и «Генка».

Пока проект по объединению находится на начальных этапах. Сторонам необходимо время, чтобы продумать, как провести исследование спортивных и финансовых последствий, к которым может привести сотрудничество.

Ранее уже предпринимались попытки по объединению. Но пока ни одна из них не увенчалась  успехом.

Фото: Global Look Press
Источник: vi.nl

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