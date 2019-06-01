Клубы Голландии и Бельгии обсудили создание объединенного турнира

В Голландии прошло предварительное совещание по созданию объединенного турнира Голландии и Бельгии. Клубы обеих стран обсудили такую возможность.
По информации источника, на стадионе ПСВ встретились 10 клубов, представители футбольных ассоциаций Бельгии и Голландии. На мероприятии присутствовали делегаты «Аякса», ПСВ, «АЗ», «Фейеноорда», «Витесса», «Утрехта», «Стандарда», «Андерлехта», «Брюгге» и «Генка».
Пока проект по объединению находится на начальных этапах. Сторонам необходимо время, чтобы продумать, как провести исследование спортивных и финансовых последствий, к которым может привести сотрудничество.
Ранее уже предпринимались попытки по объединению. Но пока ни одна из них не увенчалась успехом.
Фото: Global Look Press
Источник: vi.nl