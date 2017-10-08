«Зенит» предлагал 40 млн евро за 19-летнего полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьеза

Автор: Лидия Дидык 0

Кьеза

«Зенит» делал «Фиорентине» предложение о трансфере полузащитника Федерико Кьеза. Российский клуб предлагал за 19-летнего полузащитника 40 миллионов евро плюс бонусы.

Инициатором трансфера был главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, который отлично знает итальянский рынок. Однако руководство «фиалок» не стало рассматривать предложение. При этом не уточняется, когда именно «Зенит» пытался купить игрока: в летнее трансферное окно или позднее.

Федерико Кьеза в текущем сезоне провел 6 матчей за «Фиорентину», в которых забил 2 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: firenzeviola

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