Гетры Романа Зобнина с ЧМ-2018 переданы в музей ФИФА

Гетры полузащитника сборной России Романа Зобнина переданы в музей ФИФА. Они связаны с прошедшим чемпионатом мира.

Предмет экипировки 24-летнего хавбека стал первым в музее ФИФА атрибутом, связанным с ЧМ-2018.

На прошедшем мировом первенстве Зобнин полностью провел все пять матчей и отметился двумя голевыми передачами.

Thanks for having us Russia, and thanks for providing the history for the first object of our 2018 #WorldCup showcase 😍

Roman Zobnin played every minute for Russia, up until their exit in the quarter-finals 🇷🇺🇭🇷

His socks from this game are now on show at the #FIFAMuseum 🙌 pic.twitter.com/H7kNwEwNUh

— FIFA Museum (@FIFAMuseum) November 19, 2018