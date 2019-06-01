Лионель Месси: «Не знаю, поеду ли на чемпионат мира 2022 года»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Футболист выступает за сборную с 2005 года.

«Не знаю, сыграю ли я на ЧМ-2022 в Катаре. Мы были близки к победе на ЧМ ранее, но этого не случилось.

Бог решит, поеду я туда или нет. До чемпионата мира еще много времени. Сейчас я чувствую, что нахожусь в отличной форме, но мне уже 32 года, я не знаю, как долго еще смогу играть.

Многое еще может произойти за это время. Надеюсь, у меня не будет серьезных травм. Если буду чувствовать себя хорошо, то сыграю», – сказал Месси.

В текущем сезоне нападающий стал чемпионом Испании с «Барселоной» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Месси будет выступать за национальную сборную на Кубке Америки, который стартует 16 июня в Бразилии.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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