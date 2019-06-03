Станислав Черчесов: «Мы рады, что Мирзов забил, но это нам ни о чём не говорит»

Главный тренер сборной России поделился впечатлениями о товарищеском матче с «Чертаново». Сборная России одержала разгромную победу (6:0).

«Для нас важно было, чтобы команда опять сыгралась. Двухсторонка и игра против соперника — разные вещи. Сегодня была подготовка к игре, установка, были задания, которые надо выполнять, потому что от этого будем отталкиваться по составу на отборочные матчи. Футболисты старались максимально сделать то, что мы от них просим. Все таки перед матчами большой перерыв, должен быть тонус.

Не могу сказать, что сегодняшний состав близок к тому, чтобы может выйти против Сан-Марино. Уже даже потому, что Газинский получил травму. Пока не знаем, что там с ним, надеемся, что ничего серьёзного.

Мы сегодня хотели дать сыграть по возможности всем, потому что те же Миранчуки до 26 мая сражались за Лигу чемпионов, за Кубок. Они сегодня сыграли, но и не переутомились. Нужно было дать сыграть и Бакаеву, и Мирзову, и Облякову, чтобы они почувствовали себя игроками сборной. Постарались максимально всех удовлетворить, хотя мы это делаем нечасто, но сегодня такой день. Единственное, не играли Песьяков и Комличенко, который вчера только прилетел. Сделали тестики ему сегодня с утра, проверили его состояние, но ему на второй день после важного матча играть не рекомендуется.

Мы рады, что Мирзов забил, но это нам ни о чём не говорит. Когда мы играем с конкретным соперником, мы стараемся подобрать игроков и тактику, чтобы добиться успеха. А так, я рад и за Мирзова, и за Бакаева. У одного было одно задание, у второго другое. Но каждый своё задание выполнил в той или иной степени. За «Чертаново» следим, но не так пристально, как хотелось бы. Но сегодня мы пристально подготовились и свою работу выполнили», — сказал Станислав Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»