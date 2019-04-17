«Аякс» обрушил котировки акций «Ювентуса»

После вылета от «Аякса» в 1/4 финала Лиги чемпионов акции «Ювентуса» за ночь существенно подешевели. Цена бумаг итальянского футбольного клуба упала на 22% в ходе торгов в среду.

Сообщается, что после вчерашнего поражения от амстердамского «Аякса» (1:2) туринский клуб сильно потерял в цене. Если вечером во вторник за акцию «Юве» давали 1,69 евро, то сегодня утром торги открылись с отметки в 1,30 евро. Сейчас стоимость акций итальянского клуба постепенно восстанавливается и составляет 1,41 евро, что на 16% ниже цены днем ранее.

В то же время бумаги «Аякса» подорожали на 8,5% и достигли рекордных уровней с конца 90-х годов. С начала года рыночная стоимость голландской клуба, в предыдущем раунде Лиги чемпионов выбевшей «Реал», увеличилась на 30%.

«Ювентус» последние семь сезонов становился чемпионом Италии, и в этом году главным приоритетом клуба была победа в Лиге чемпионов. Кроме того, в прошлые выходные туринцы упустили шанс досрочно выиграть Серию А, неожиданно уступив СПАЛу (2:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia