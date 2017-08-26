Андрей Аршавин о завершении карьеры: «Это точно случится скоро, но мне хочется играть»

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин назвал возможную дату завершения карьеры. Бывший капитан сборной России признался, в каком именно клубе хотел бы это сделать.

«Задумываюсь ли я о завершении карьеры? Хочется играть. Однако понимаю, что чем я старше, тем этот момент ближе. Это точно случится скоро. Дата? Пока это 31 декабря этого года – дата окончания контракта с «Кайратом».

Условия для тренировок и футбола в «Кайрате» созданы отличные. Для меня нет проблем продолжить играть там.

Когда я уходил из «Зенита», в идеале я хотел однажды вернуться обратно и закончить там карьеру. Сложилось немного не так. Сейчас я играю в «Карайте». Это меня полностью устраивает», — сказал Аршавин.

Аршавин выступал за «Зенит» в период с 1999 по 2008 год, возвращался в Санкт-Петербург в 2012 и в 2013-2015 годах. В составе сине-бело-голубых Андрей трижды становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс