Сандро Вагнер покидает «Баварию»

Нападающий Сандро Вагнер покинул «Баварию». Мюнхен объявил о продаже форварда в китайский клуб.

Футболист переберется в «Тяньцзинь Тэда». Желание уйти из немецкой команды исходило от самого игрока

«Сандро обратился к нам и попросил освободить его от контракта. У него было очень привлекательное предложение из Китая, поэтому мы удовлетворили его просьбу. Мы хотели бы выразить нашу благодарность Сандро за его игру в «Баварии», мы желаем ему всего наилучшего и больших успехов в Китае» — заявил спортивный директор команды Хасан Салихамиджич.

Напомним, что Вагнер перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 11 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Бавария»