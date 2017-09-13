Денис Черышев может сыграть впервые за последние полгода

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев оправился от травмы бедра и может сыграть в ближайшем матче Лиги Европы против «Астаны». Последний раз россиянин выходил на поле 26-го февраля 2017 года.

Планировалось, что Черышев вернется в состав команды в следующие выходные и проведет встречу чемпионата Испании против «Алавеса». Однако тренеры учитывают хороший уровень футболиста, показанный на тренировках, а также благоприятное состояние 26-летнего игрока и готовы включить его в заявку на матч Лиги Европы против «Астаны», который состоится 14-го сентября.

Черышев является воспитанником мадридского «Реала» и выступал на правах аренда ща «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». С последней командой он подписал полноценный контракт в 2016 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca