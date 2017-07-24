«Халл Сити» подпишет Ондржея Мазуха

«Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, близок к подписанию защитника пражской «Спарты» Ондржея Мазуха. Футболист уже находится в расположении команды.

28-летний игрок проходит просмотр в «Халле» во время предсезонных сборов в Португалии и уже отыграл один матч за свою будущую команду. Товарищеская встреча с «Бенфикой» закончилась победой коллектива Леонида Слуцкого со счетом 1:0.

В прошедшем сезоне Мазух отыграл 18 матчей в чемпионате Чехии и 7 в Лиге Европы, забив при этом один гол и сделав одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports