ЦСКА просит у «Наполи» 25 млн евро за Марио Фернандеса

Автор: Тимофей Поршнев 0

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Наполи». Московский клуб просит за футболиста 25 миллионов евро.

Армейцы просят у неаполитанского клуба 25 миллионов евро за трансфер игрока сборной России.

Это слишком большая сумма для «Наполи», поэтому итальянцы пытаются ее сократить. «Наполи» прорабатывает вариант с арендой с опцией или обязательством выкупа следующим летом.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Интера» и «Валенсии».

Фото: Global Look Press
Источник: TMW

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