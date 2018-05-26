Лига чемпионов. Финал. «Реал» обыграл «Ливерпуль» и завоевал 13-й трофей в истории

В рамках финала Лиги чемпионов «Реал» встретился с «Ливерпулем». Англичане потерпели поражение, а испанцы выиграли 13-й трофей в истории.

Лига чемпионов. Финал.

РЕАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ — 3:1 (0:0)

Киев. 26 мая.

Стадион «НСК Олимпийский». 62998 зрителей

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

«Реал»: Навас, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл), Роналду, Бензема (Асенсио, 89).

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер (Джан, 83), Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Мане, Фирмино.

Голы: 1:0 — Бензема (51), 1:1 — Мане (55), 2:1 — Бэйл (64), 3:1 — Бэйл (83).

Предупреждение: Мане (82).

12 (5) удары (в створ) 11 (2)

4 фолы 17

8 угловые 5

7 офсайды 3

61 % владения мячом 39

Последний раз «Реал» и «Ливерпуль» встречались в 2014 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда испанцы дважды обыграли англичан (сначала в гостях 3:0, затем дома 1:0). Сейчас «Реал» принял участие в финале Лиги чемпионов уже третий раз подряд. Для «Ливерпуля» это 7-й финал Лиги чемпионов. Последний раз «красные» принимали в нем участие в 2007 году, проиграв тогда «Милану». На сей раз они снова потерпели поражение. Со счетом 3:1 мадрисдкий «Реал» завоевал 13-й трофей Лиги чемпионов в истории.

Фото: официальный твиттер «Реала»

Источник: Еженедельник «Футбол»