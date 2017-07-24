Неймар получит паспорт гражданина Испании

Автор: Никита Воробьев 0

Неймар

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар станет гражданином Испании. Процедура должна быть завершена в сентябре.

Договор между правительствами Испании и Бразилии предусматривает, что человек, проживший два с половиной года в Испании, имеет право подать заявление на двойное гражданство. Неймар, перешедший в «Барселону» летом 2013 года, начал бюрократический процесс получения паспорта полтора года назад и близок к его успешному завершению.

Таким образом, каталонский клуб будет иметь возможность освободить в составе одну легионерскую позицию для футболиста, не являющегося гражданином Евросоюза.

Напомним, что уже в это трансферное окно бразилец может покинуть «Барселону» и перебраться в «ПСЖ» за 222 млн. евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundodeportivo

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