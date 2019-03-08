Экс-хавбек «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг завершил карьеру в 27 лет

Автор: Тимофей Поршнев 0

Эммануэль Фримпонг

Бывший полузащитник лондонского и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг объявил о завершении карьеры. Ему 27 лет.

27-летний хавбек объяснил свое решение тем, что последние пять лет у него были проблемы с коленом. Он не появлялся на поле с декабря 2017 года.

Фримпонг также выступал за «Вулверхэмптон», «Чарльтон», «Фулхэм», «Барнсли», «Уфу», шведский «АФК Юнайтед» и кипрский «Эрмис».

Он играл за сборную Англии на юношеском уровне, а также провел один матч за взрослую сборную Ганы.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Эммануэля Фримпонга

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