Дани Алвес: «Я забрал мяч у Кавани, потому что хотел пробить штрафной сам»

Автор: Никита Воробьев 0

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес объяснил, почему не дал пробить штрафной Эдинсону Кавани в матче против «Лиона». Бразильца обвиняют в том, что он специально придержал мяч для своего соотечественника Неймара.

«Я сам хотел пробить штрафной. Я взял мяч, чтобы пробить, потому что забил несколько шикарных голов.

Я был уверен в себе. Но это неважно. Команда важнее любого отдельного человека. Я хотел взять на себя ответственность, но затем Неймар забрал мяч и в итоге пробил этот штрафной.

Я забирал мяч с намерением пробить сам, но в итоге, к сожалению, не смог», – сказал Алвес.

Парижане обыграли своих соперников со счетом 2:0. По ходу матча Кавани не сумел реализовать пенальти.

Фото: Global Look Press
Источник:  AS

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