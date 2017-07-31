Роман Зобнин: «Не верю, что после двух туров может быть ментальная усталость»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал начало сезона своей команды и рассказал, что ей необходимо сделать, чтобы подойти к Лиге чемпионов во всеоружии.

«Каррера во второй раз готовил команду, первый раз был в зимней паузе прошлого сезона. Конечно, он привнес что-то свое в подготовку, но я не сказал бы, что команда не бежит из-за плохой подготовки, это не так. Да, сборники устали, у них почти не было отпуска, но все придет в норму, я в этом уверен. Это не отговорки, усталости нет. Не верю, что после двух туров может быть ментальная усталость.

Усиление состава нужно. «Спартаку» играть на три фронта с Лигой чемпионов будет тяжело. Нужно восстановление и ротация состава.

Сроки своего восстановления не могу сказать. Но улучшения уже есть, занимаюсь на поле, бегаю, какие-то упражнения могу делать. Успею ли сыграть в Лиге чемпионов? Не знаю, без комментариев», — сказал Зобнин.

Напомним, что в первых двух турах «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» и «Уфой». Зобнин пропустил оба матча из травмы, полученной в товарищеской игре сборной России против Венгрии. Возвращение полузащитника на поле ожидается к весенней стадии чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ