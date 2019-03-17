Сборная России начала подготовку к матчам отбора Евро-2020

Сборная России провела первую тренировку перед матчами квалификации Евро-2020. В тренировке приняли участие 10 игроков.
В тренировке занятии участвовали: голкипер Антон Шунин («Динамо»), защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Георгий Щенников (все – ЦСКА), полузащитники Александр Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Алексей Ионов («Ростов»), а также нападающий Федор Чалов (ЦСКА).
Начинаем! ⚡ pic.twitter.com/nyFCrqJIzI
— Сборная России (@TeamRussia) March 17, 2019
Сборная России 21 марта сыграет с Бельгией, а 24 марта – с командой Казахстана.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»