Сборная России начала подготовку к матчам отбора Евро-2020

Сборная России провела первую тренировку перед матчами квалификации Евро-2020. В тренировке приняли участие 10 игроков.

В тренировке занятии участвовали: голкипер Антон Шунин («Динамо»), защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Георгий Щенников (все – ЦСКА), полузащитники Александр Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Алексей Ионов («Ростов»), а также нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

Сборная России 21 марта сыграет с Бельгией, а 24 марта – с командой Казахстана.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»