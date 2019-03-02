«Тоттенхэм» может потерять главную звезду

«Тоттенхэм» рискует остаться без одного из главных игроков команды. Клуб может покинуть нападающий Гарри Кейн.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассматривает возможность смены команды. К такой идее 25-летнего англичанина подталкивает отсутствие трофеев у «шпор». Кейн еще не завоевал ни одного титула с клубом.

Ранее появлялась информация, что Кейном интересуется «Реал». Форвард в двух предыдущих сезонах становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а в нынешнем сезоне у него 21 гол в 33 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph