Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Краснодар» сыграет с «Валенсией», «Зенит» – с «Вильярреалом»

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали «Краснодар» и «Зенит».
Своих соперников узнали следующие клубы: «Зенит», «Краснодар», «Челси», «Интер», «Арсенал», «Наполи», «Севилья», Бенфика, «Ренн», «Славия» Прага, «Динамо Киев», «Валенсия», «Вильярреал», «Айнтрахт», «Динамо» Загреб, «Ред Булл Зальцбург».
На этой стадии действовало лишь одно ограничение: «Зенит» и «Краснодар» были разведены с киевским «Динамо» из-за политической напряженности между Россией и Украиной.
Лига Европы
1/8 финала
«Челси» (Англия) – «Динамо Киев» (Украина)
«Айнтрахт Ф» (Германия) – «Интер» (Италия)
«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Бенфика» (Португалия)
«Наполи» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия)
«Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия)
«Севилья» (Испания) – «Славия Прага» (Чехия)
«Арсенал» (Англия) – «Ренн» (Франция)
«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания)
Матчи запланированы на 7 и 14 марта. Команды, выпавшие первыми, проведут первые матчи дома. Точное расписание станет известно позднее.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА