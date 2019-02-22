Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Краснодар» сыграет с «Валенсией», «Зенит» – с «Вильярреалом»

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали «Краснодар» и «Зенит».

Своих соперников узнали следующие клубы: «Зенит», «Краснодар», «Челси», «Интер», «Арсенал», «Наполи», «Севилья», Бенфика, «Ренн», «Славия» Прага, «Динамо Киев», «Валенсия», «Вильярреал», «Айнтрахт», «Динамо» Загреб, «Ред Булл Зальцбург».

На этой стадии действовало лишь одно ограничение: «Зенит» и «Краснодар» были разведены с киевским «Динамо» из-за политической напряженности между Россией и Украиной.

Лига Европы

1/8 финала

«Челси» (Англия) – «Динамо Киев» (Украина)

«Айнтрахт Ф» (Германия) – «Интер» (Италия)

«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Бенфика» (Португалия)

«Наполи» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия)

«Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия)

«Севилья» (Испания) – «Славия Прага» (Чехия)

«Арсенал» (Англия) – «Ренн» (Франция)

«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания)

Матчи запланированы на 7 и 14 марта. Команды, выпавшие первыми, проведут первые матчи дома. Точное расписание станет известно позднее.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА