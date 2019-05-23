«Барселона» согласовала трансфер 18-летнего голландца

Автор: Тимофей Поршнев 0

Рейс Людовит

Полузащитник «Гронингена» Людовит Рейс переезжает в Испанию. «Барселона» урегулировала условия трансфера 18-летнего игрока. 

По неофициальным данным, каталонцы заплатят за хавбека 7 млн евро. С самим футболистом будет подписан пятилетний контракт.

Рейс должен в ближайшие сутки пройти медобследование, после чего игрока представят команде. Предполагается, что новый сезон полузащитник начнет во второй команде каталонцев.

Рейс в нынешнем сезоне провел 29 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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