До конца летнего трансферного окна «Зенит» и «Краснодар» могут обменяться нападающими. В сделку будут включены Федор Смолов и Артем Дзюба.
В конце июня уже велись переговоры между сине-бело-голубыми и черно-зелеными об обмене Смолова на Александра Кокорина, и «Зенит» вновь вернулся к кандидатуре лучшего бомбардира российского чемпионата прошлых двух лет. Однако теперь речь идет переезде на юг Дзюбы вместе с доплатой со стороны лидеров Премьер-лиги.
Возможен также и арендный договор.
Дзюба потерял место в стартовом составе «Зенита», а Смолов вместе с «Краснодаром» вылетел из Лиги Европы.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс
2 thoughts on “«Зенит» может приобрести у «Краснодара» Федора Смолова, обратной дорогой поедет Артем Дзюба”
Смолов — в «Зенит» греть скамейку, Дзюба — в «Краснодар», забивать голы?
Смолов — в «Зенит» протирать скамейку, Дзюба — в сборную РФ через «Краснодар».