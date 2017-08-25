«Зенит» может приобрести у «Краснодара» Федора Смолова, обратной дорогой поедет Артем Дзюба

Автор: Никита Воробьев 2

До конца летнего трансферного окна «Зенит» и «Краснодар» могут обменяться нападающими. В сделку будут включены Федор Смолов и Артем Дзюба.

В конце июня уже велись переговоры между сине-бело-голубыми и черно-зелеными об обмене Смолова на Александра Кокорина, и «Зенит» вновь вернулся к кандидатуре лучшего бомбардира российского чемпионата прошлых двух лет. Однако теперь речь идет переезде на юг Дзюбы вместе с доплатой со стороны лидеров Премьер-лиги.

Возможен также и арендный договор.

Дзюба потерял место в стартовом составе «Зенита», а Смолов вместе с «Краснодаром» вылетел из Лиги Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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