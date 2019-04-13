Премьер-лига. 23-й тур. Матч «Арсенала» и «Урала» завершился вничью

В рамках 23-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграл дома против «Урала». Матч закончился ничьей.

Премьер-лига. 23-й тур

АРСЕНАЛ — УРАЛ — 0:0

Тула. 13 апреля.

Стадион: «Арсенал». 6196 зрителей.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Костадинов (Ткачев, 46), Кадири, Бакаев (Кангва, 84), Джорджевич, Мирзов.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Бумаль, Димитров (Араторе, 81), Погребняк, Егорычев (Емельянов, 90), Эль-Кабир, Панюков (Брызгалов, 78).

Предупреждения: Горбатенко (30), Бумаль (37), Егорычев (58), Погребняк (83), Ароян (84), Альварес (90)

Удаление: Меркулов (76).

19 (11) удары (в створ) 7 (6)

16 фолы 17

4 угловые 2

0 офсайды 0

61 % владения мячом 39

В начале матча тульский «Арсенал» попробовал забить гол. Сначала Бакаев попал в штангу, затем мяч после удара Кадири головой пролетел рядом со штангой, и, наконец, Миров попробовал забить ударом из-за штрафной, но вратарь справился с ним. Позже Костадинов не воспользовался моментом, получив мяч вблизи ворот, и пробил мимо. В начале второго тайма хороший момент появился у «Урала»: Беляев вышел один на один с голкипером, но его удар был отбит. Ближе к концу матча Бакаев мог также остаться один на один с вратарем, но Меркулов сбил его прежде, чем нападающий добежал до штрафной. «Урал» остался в меньшинстве. Несмотря на это, гостям удалось закончить матч нулевой ничьей.

Фото: твиттер «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»