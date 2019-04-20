Премьер-лига. 24-й тур. «Оренбург» разгромил «Ростов»

В субботнем матча чемпионата России «Оренбург» столкнулся с «Ростовым». Матч закончился победой хозяев.

Премьер-лига. 24-й тур

ОРЕНБУРГ — РОСТОВ — 3:0 (1:0)

Оренбург. 20 апреля.

Стадион: «Газовик». 3165 зрителя.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Оренбург»: Довбня, Ойеволе, Бегич (Шахов, 58), Андреев (Сиваков, 29), Чуканов, Сутормин, Бреев (Чиркин, 23), Мишкич, Попович, Галаджан, Деспотович.

«Ростов»: Песьяков, Логашов (Зуев, 60), Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Чернов, Норманн, Глебов, Еременко, Шомуродов (Зайнутдинов, 90), Сигурдарсон (Попов, 67).

Голы: 1:0 -Норманн (41 — в свои ворота), 2:0 — Галаджан (60), 3:0 — Чиркин (90).

Предупреждение: Норманн (39), Галаджан (82), Новосельцев (82).

9 (5) удары (в створ) 9 (7)

10 фолы 11

6 угловые 3

0 офсайды 1

49 % владения мячом 51

Четвертый матч «Ростова» против «Оренбурга» закончился поражением первых. Причем, это уже третье поражение «желто-синих» данному сопернику. Началось все с навеса Поповича в конце первого тайма, который Норманн неудачно для своей команды перенаправил в свои ворота. Увеличился разрыв после гола Галаджана: Песьяков неудачно выбил мяч после навеса кулаками, он попал прямо в нападающего «Оренбурга», и тот головой сделал свое дело. В конце матча Чиркин сумел удачно выбежать вперед и довести счет до итоговых 3:0. Стоит отметить, что все матчи этих команд заканчивались «всухую». «Оренбург» в итоге сравнялся с «Ростовом» в чемпионате по очкам и приблизился к еврокубковой зоне.

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»