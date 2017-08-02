Аксель Витсель: «Я провел классные четыре года в «Зените», но хотел перемен»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал, как провел свои последние полгода в санкт-петербургском клубе. Кроме того, хавбек выделил лучших шутников команды.

«Глупо скрывать, что я испытывал разочарование, когда «Зенит» не отпустил меня в «Ювентус.» Как иначе, я ведь хотел перейти в «Ювентус». Конечно, это была очень тяжелая ситуация для меня — провести целый день в офисе «Юве», но так и не подписать контракт…

Было непросто, не отрицаю. Думаю, в подобной ситуации любой футболист испытывал бы противоречивые эмоции. Первую неделю было паршиво. Не очень хотелось тренироваться, играть. Но потом я сказал себе: «Аксель, соберись. Случилось то, что случилось. Бог выбрал для тебя такой путь. Это судьба. Работай дальше».

Поймите, у меня нет никаких претензий к «Зениту». У меня был действующий контракт, я, как профессионал, соблюдал его. Я бился в каждом матче, выкладывался по полной. И благодарен «Зениту» за отличные годы в России.

Игроки «Зенита», конечно, шутили! Особенно старался Кришито. Доменико постоянно кричал мне: «Эй, ты чего тут делаешь, это не «Ювентус»! Но Кришито — мой бро, я смеялся вместе с ним. Добрые приколы, не более. Он и Дзюба – топовые шутники. Но Дзюба — лучший, просто the best!

Луческу действительно попал в непростую ситуацию. Он возглавил команду, а лучшие игроки ее покидали по тем или иным причинам. Гарай хотел вернуться в Испанию, Халк получил шикарное предложение из Китая, лично я провел классные четыре года в «Зените», но хотел перемен. У меня не было никакого конфликта с ним. Если бы «Зенит» тренировал не Луческу, а другой тренер, я бы все равно хотел уйти. Моя позиция не изменилась бы. Она никак не связана с тем, кто возглавлял «Зенит». Просто настало время перемен — лично для меня», — сказал Витсель.

Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За это время бельгиец стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок. В конце 2016 года перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Фото: Global Look Press

Источник: 8news