Защитник «Спарты» Караваев ведет переговоры с клубами РФПЛ

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев намерен вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил агент игрока Алексей Сафонов.

«У нас есть переговоры с командами из РФПЛ. Пока не могу сказать более конкретно. Есть большая вероятность, что он перейдет в РФПЛ. У него действующий контракт со «Спартой», если к общему знаменателю не придем, то он вернется обратно или уйдет в аренду, например. Ему надо сменить обстановку, и мы будем пытаться найти компромисс. Если он хочет попробовать и сменить клуб, то в любом случае на первом месте желание самого игрока», – сказал Сафонов.

В текущем сезоне 22-летний Караваев сыграл в трех матчах чемпионата Чехии и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне защитник был признан лучшим игроком команды.

Источник: «Р-Спорт»

Фото: Global Look Press

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