«Ювентус» поборется с «Реалом» за трансфер Поля Погба

«Ювентус» рассчитывает составить конкуренцию «Реалу» в борьбе за полузащитника «Манчестер Юнайтед». Клубы хотят подписать Поля Погба.

Итальянский клуб уже оценивает свои финансовые возможности на предмет реальности трансфера. Одним из аргументов в пользу «Ювентуса» является то, что у клуба тесные отношения с агентом футболиста, Мино Райолой, в отличие от президента «Реала» Флорентино Переса.

Сообщается, что Погба отклонил предложение «МЮ» о продлении контракта и намерен продолжить карьеру в серии А или Ла Лиге. Райола уже работает над его переходом.

Фото: Global Look Press

Источник: As