«Манчестер Сити» интересуется хавбеками «Боруссии» и «Шахтера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет летом укрепить центр поля в связи с вероятным уходом из команды полузащитника Яя Туре. В числе кандидатов Фред и Юлиан Вайгль.

Гвардиоле понравилась игра хавбека «Шахтера» Фреда в матче команд в Лиге чемпионов. В клубе уже обсуждают возможный трансфер.

Кроме того, «Ман Сити» следит за игрой полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля.

В этом сезоне на счету Юлиана Вайгля 11 матчей в Бундеслиге и один забитый гол. Фред в 16 играх чемпионата Украина забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.

Источник: Daily Mail

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1