«Манчестер Сити» интересуется хавбеками «Боруссии» и «Шахтера»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Вайгль

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет летом укрепить центр поля в связи с вероятным уходом из команды полузащитника Яя Туре. В числе кандидатов Фред и Юлиан Вайгль.

Гвардиоле понравилась игра хавбека «Шахтера» Фреда в матче команд в Лиге чемпионов. В клубе уже обсуждают возможный трансфер.

Кроме того, «Ман Сити» следит за игрой полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля.

В этом сезоне на счету Юлиана Вайгля 11 матчей в Бундеслиге и один забитый гол. Фред в 16 играх чемпионата Украина забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.

Источник: Daily Mail
Фото: Global Look Press

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