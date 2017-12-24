«Манчестер Сити» интересуется хавбеками «Боруссии» и «Шахтера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет летом укрепить центр поля в связи с вероятным уходом из команды полузащитника Яя Туре. В числе кандидатов Фред и Юлиан Вайгль.
Гвардиоле понравилась игра хавбека «Шахтера» Фреда в матче команд в Лиге чемпионов. В клубе уже обсуждают возможный трансфер.
Кроме того, «Ман Сити» следит за игрой полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля.
В этом сезоне на счету Юлиана Вайгля 11 матчей в Бундеслиге и один забитый гол. Фред в 16 играх чемпионата Украина забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.
Источник: Daily Mail
Фото: Global Look Press