Неймар прошел медобследование в «ПСЖ»

Автор: Никита Воробьев 0

Неймар

Нападающий «Барселоны» Неймар все ближе к переходу в «ПСЖ». В среду бразилец прошел медицинское обследование в Португалии.

Ранее каталонский клуб выступил с заявлением, что у Неймара продолжает действовать контракт, но ему временно разрешено не участвовать в тренировках, чтобы оформить переход. Сам бразилец уже сказал товарищам по команде о своем уходе.

В компании врача «ПСЖ» Эрика Ролланда и координатора клуба, экс-футболиста «Барселоны»  Максвелла нападающий прошел медобследование в городе Порту.

Агент Неймара Вагнер Рибейро утверждает, что презентация футболиста состоится на этой неделе. Ожидается, что контакт будет подписан в пятницу.

В качестве игрока «Барселоны» Неймар провел 186 матчей, забил 105 голов, отдал 58 голевых передач и выиграл 7 трофеев.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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