Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Испанский клуб «Мостолес Баломпье» сменил название. Со следующего сезона команда будет называться «Плоская Земля».
«Мостолес Баломпье» пробился по итогам прошлого сезона в третий по силе дивизион Испании. Руководство клуба приняло принципиальное решение о смене названия.
Отмечается, что команда теперь будет называться «Плоская Земля» (Flat Earth FC). Таким образом, клуб хочет объединить всех сторонников теории о плоской Земле.
«Всю свою жизнь я посвятил футболу, но, отойдя от него, я увлекся другими темами, в частности, теорией плоской Земли. Сейчас я президент футбольного клуба, и мы добились серьезной вершины, получив повышение в классе», – сказал глава «Плоской Земли» Хави Повес.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca