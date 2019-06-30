Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Автор: Анатолий Акулов 0

Испания

Испанский клуб «Мостолес Баломпье» сменил название. Со следующего сезона команда будет называться «Плоская Земля».

«Мостолес Баломпье» пробился по итогам прошлого сезона в третий по силе дивизион Испании. Руководство клуба приняло принципиальное решение о смене названия.

Отмечается, что команда теперь будет называться «Плоская Земля» (Flat Earth FC). Таким образом, клуб хочет объединить всех сторонников теории о плоской Земле.

«Всю свою жизнь я посвятил футболу, но, отойдя от него, я увлекся другими темами, в частности, теорией плоской Земли. Сейчас я президент футбольного клуба, и мы добились серьезной вершины, получив повышение в классе», – сказал глава «Плоской Земли» Хави Повес.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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