Леонид Слуцкий: «Я как Юрий Гагарин, первый российский тренер в Англии»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал интервью перед первым матчем нового сезона. Специалист поделился эмоциями и ожиданиями от дебюта в Чемпионшипе.

«Для меня это очень интересное время и по-настоящему захватывающее. Каждый день я думаю о том, что это серьезное приключение, и не могу дождаться начала. Это тяжелый старт сезона для нас, но мы должны быть готовы. И мы будем.

У меня серьезная ответственность перед клубом, фанатами и людьми из России, которые оказывают мне очень большую поддержку с тех пор, как я приехал сюда. Я для них как Юрий Гагарин! Первый человек из России, который возглавил английский клуб, и это правда очень важно для меня.

Я нахожусь в очень позитивном настроении перед началом сезона. Я верю в своих игроков, а они верят в мои принципы. Надеюсь, мы достигнем хороших результатом вместе», — сказал Слуцкий.

Первый матч российского тренера состоится 5 августа против «Астон Виллы», где играет Джон Терри.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Халл Сити»