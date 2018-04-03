Фавр сменит Штегера на посту тренера «Боруссии» Д

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Штегер

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер почти наверняка покинет свой пост по окончании сезона. Руководство клуба уже определилось с заменой для него.

По информации немецких СМИ, в руководстве «Боруссии» приняли решение о расставании с тренером по окончании сезона. Главный претендент на пост тренера дортмундцев – Люсьен Фавр, работающий в «Ницце».

Как утверждают источники из Франции, прованский клуб потребует у Фавра за расторжение контракта 3 млн евро – такова опция в его соглашении. Ранее сообщалось, что «Ницца» готова отпустить тренера без конфликта.

После 28-ми туров «Боруссия» занимает третье место в Бундеслиге, «Ницца» занимает седьмую строчку во французской Лиге 1.

Источник: Bild
Фото: Global Look Press

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