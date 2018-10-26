Жозе Моуринью: «Не уверен, что Давид де Хеа продлит контракт с «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался по поводу ситуации с голкипером Давидом Де Хеа. Срок контракта испанца истекает летом 2019 года.

«Я не уверен, продлит ли Давид контракт. Не могу подобрать слово на английском. Давайте посмотрим, как все сложится.

Только клуб, Давид и его представители знают ответ. Я могу сказать лишь, что все знают, насколько он хорош и важен для «Манчестер Юнайтед». И если клуб хочет становиться лучше, а не хуже, разумеется, очень важно сохранить Давида», – сказал Моуринью.

В Де Хеа заинтересован «Ювентус» и планирует подписать его свободным агентом летом 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports