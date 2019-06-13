«Ливерпуль» возобновил интерес к Набилю Фекиру

Полузащитник сборной Франции и «Лиона» Набиль Фекир может продолжить карьеру в чемпионате Англии уже этим летом. Им интересуется «Ливерпуль».

Команда Юргена Клоппа вновь интересуется 25-летним футболистом и готова заплатить за Фекира 30 миллионов евро.

Liverpool est bien intéressé par Nabil Fekir mais LFC ne veut pas payer les 50M€ de l’été dernier. Somme serait plus proche de 30M€. pic.twitter.com/YFcZIxY66H — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) June 13, 2019

Напомним, «Ливерпуль» уже пытался подписать Фекира прошлым летом за 50 миллионов, однако трансфер сорвался. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Стоит отметить, что в мае президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил о готовности расстаться с французским полузащитником.

Соглашение Фекира с французским клубом истекает в июне 2020 года. В минувшем сезоне игрок провел в чемпионате Франции 29 матчей и забил девять голов.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Eurosport France