«Ливерпуль» возобновил интерес к Набилю Фекиру

Автор: Тимофей Поршнев 0

Полузащитник сборной Франции и «Лиона» Набиль Фекир может продолжить карьеру в чемпионате Англии уже этим летом. Им интересуется «Ливерпуль». 

Команда Юргена Клоппа вновь интересуется 25-летним футболистом и готова заплатить за Фекира 30 миллионов евро.

Напомним, «Ливерпуль» уже пытался подписать Фекира прошлым летом за 50 миллионов, однако трансфер сорвался. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Стоит отметить, что в мае президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил о готовности расстаться с французским полузащитником.

Соглашение Фекира с французским клубом истекает в июне 2020 года. В минувшем сезоне игрок провел в чемпионате Франции 29 матчей и забил девять голов.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Eurosport France

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