Жозе Моуринью: «Возвращение в «Реал» или «Интер» было бы для меня большой честью»

Бывший главный тренер «Реала» и «Интера» Жозе Моуринью заявил, что не прочь вернуться в мадридский или миланский клуб. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили 18 декабря.

«Возвращение в «Реал» или «Интер» было бы для меня большой честью. Но сейчас я разговариваю с вами (с журналистом), больше ни с кем.

Когда тренер или игрок возвращается в команду, это означает, что ранее он сделал для нее что-то хорошее. Именно такие у меня были ощущения при возвращении в «Челси».

Когда профессионал возвращается или приглашается в бывший клуб, для него это большая честь. Если тебя зовут обратно, значит, тебя ценят.

Сейчас у меня появилось право отдохнуть, расслабиться, взять паузу, покритиковать себя и спокойно проанализировать все, что я пережил за последние несколько лет. Обдумать все и подготовиться к новой главе своей карьеры», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: Correio da Manha TV