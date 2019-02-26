Маурицио Сарри: «Не знаю, сыграет ли Кепа с «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что он пока не решил, сыграет ли голкипер Кепа Аррисабалага в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 27 февраля.

Аррисабалага отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити», чем разозлил итальянского тренера.

«Не знаю, сыграет ли Кепа с «Тоттенхэмом», я должен принять решение. Возможно, он сыграет, а быть может, и нет. Кепа совершил большую ошибку.

Я говорил с ним, он принес извинения техническому персоналу и партнерам по команде, но этого мало. Впрочем, мы не собираемся убивать его.

Я не хотел, чтобы в серии пенальти стоял голкипер с судорогой. К тому же, Кабальеро знает футболистов «Манчестер Сити», он играл там. Но потом я понял, что Кепа может провести серию пенальти. Это была очень необычная ситуация. Я думаю, что игроки были шокированы, и было невозможно немедленно отреагировать», — сказал Сарри.

Итальянец возглавил «Челси» летом 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports