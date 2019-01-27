«Далянь Ифан» предложил за форварда «Боруссии» Алассана Плеа 40 млн евро

Автор: Поршнев Тимофей 0

Алассан Плеа

Нападающий менхегладбахской «Боруссии» Алассан Плеа привлек интерес китайского клуба. Футболиста хочет приобрести «Далянь Ифан».

Китайский клуб рассматривает форварда как одну из приоритетных целей и предложил за него «Боруссии» 40 миллионов евро, но получил отказ.

«Далянь Ифан» готов повысить свое предложение до 50 миллионов. Самому игроку в Китае готовы предложить 5-летний контракт с очень выгодными условиями.

25-летний футболист перешел в «Боруссию» из «Ниццы» в 2018 году. В текущем сезоне бундеслиги Плеа провел 19 матчей, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: L`Equipe

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