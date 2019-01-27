«Далянь Ифан» предложил за форварда «Боруссии» Алассана Плеа 40 млн евро

Нападающий менхегладбахской «Боруссии» Алассан Плеа привлек интерес китайского клуба. Футболиста хочет приобрести «Далянь Ифан».

Китайский клуб рассматривает форварда как одну из приоритетных целей и предложил за него «Боруссии» 40 миллионов евро, но получил отказ.

«Далянь Ифан» готов повысить свое предложение до 50 миллионов. Самому игроку в Китае готовы предложить 5-летний контракт с очень выгодными условиями.

25-летний футболист перешел в «Боруссию» из «Ниццы» в 2018 году. В текущем сезоне бундеслиги Плеа провел 19 матчей, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe