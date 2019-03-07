Тиаго Силва: «Прошу болельщиков «ПСЖ» простить нас»

Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва принес извинения болельщикам команды после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». В Париже команда уступила со счетом 1:3 и вылетела из плей-офф Лиги чемпионов.

«Очень трудно говорить. Так обидно! Мы очень хорошо играли на выезде, но дома не сделали того, о чем договорились перед матчем.

Мы были на хорошем ходу, но для нас снова все кончается на этой стадии. Это футбол. Сегодня у нас ничего не получалось.

Я прошу наших болельщиков простить нас», – сказал Силва.

Силва выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Бразильский защитник провел 158 игр и забил девять голов за французский клуб.

Фото: Global Look Press

Источнник: официальный сайт УЕФА