Микель Артета может возглавить «Арсенал»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Артета

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета может возглавить «Арсенал». Испанец входит в список кандидатов на замену Арсену Венгеру.

Руководство клуба рассматривает кандидатуры специалистов на смену главному тренеру «канониров» Арсену Венгеру. Микель Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 гг и был капитаном клуба.

Руководству «Арсенала» нравится работа испанца в тренерском штабе «Манчестер Сити». Напомним, что Артета входит в штаб Пепа Гвардиолы с начала прошлого сезона.

Источник: The Telegraph
Фото: Global Look Press

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