Вирджил ван Дейк о манчестерском дерби: «МЮ» должен оказать услугу не нам, а себе»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о манчестерском дерби. Он прокомментировал предстоящий матч между командами Гвардиолы и Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» должен оказать услугу себе, а не нам. «Эвертон» нелегко победить в гостях, но 4:0 – это серьезный результат. Мы никак не можем повлиять на результат дерби, но «Юнайтед» борется за Лигу чемпионов, и им нужна победа.

Мы концентрируемся только на себе, не на «Манчестер Сити». Осталось провести три матча, и «Ливерпуль» постарается выиграть их все. Будет очень тяжело, но мы хотим этого добиться», — заявил футболист.

Напомним, завтра на стадионе «Олд Траффорд» манкунианцы сыграют с «горожанами». Над данный момент «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 88 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo