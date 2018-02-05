«Эспаньол» накатал жалобу на Жерара Пике

«Эспаньол» направил жалобу в Федерацию футбола Испании после матча с «Барселоной». Защитник гостей Жерар Пике отпраздновал гол в ворота «Эспаньола», приложив палец к губам и отметился колким комментарием после матча.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике спас команду от поражения в матче примеры с «Эспаньолом», сравняв счет на 82-й минуте встречи. Игрок сборной Испании отпраздновал гол, приложив палец к губам. Жест был обращен к болельщикам «Эспаньола».

После матча защитник «Барселоны» позволил себя провокационное высказывание в адрес оппонентов. «Мы не очень сильно напрягались в этом матче, но «Эспаньол» из Корнельи часто создает нам проблемы. Команда хорошо начала матч и быстро забила два гола, приятный результат», – заявил Пике.

В ответ на это команда с «Корнелья-Эль Прат» направила жалобы в Федерацию футбола Испании и Ла Лигу, руководство «Эспаньола» посчитало действия игрока «Барселоны» проявлением ксенофобии.

Источник:As

Фото: Global Look Press

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