Серхио Рамос: «Я за видеоповторы. Нельзя будет выиграть, забив из офсайда»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Серхио Рамос

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о введении системы видеоповторов. Защитник сборной Испании поддержал принятие нововведений.

– Система видеопомощника рефери использовалась на клубном чемпионате мира. Вы за ее введение?

– Да, я за. Видеоповторы сделают игру более справедливой. Это правда, что с перерывами немного выходишь из ритма игры. Потребуется время чтобы видеоповторы можно было использовать быстрее.

Но вы не можете выиграть матч с голом, забитым из офсайда, или липовым пенальти. В этом плане такая система может помочь. Как только мы привыкнем к ее использованию, она станет быстрее, – сказал Рамос.

Один из гостей телешоу El Chiringuito ответил на слова Рамоса, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов, забив из офсайда в финале против «Атлетико» в 2016 году. Автором гола тогда стал Рамос. «С видеповторами гола бы не было», – отметил участвовавший в телешоу Хосе Антонио Мартин.

Источник: As
Фото: Global Look Press

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