Томас Ринкон перейдет в «Торино» на правах аренды

Автор: Никита Воробьев 0

Томас Ринкон

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может перейти в другой туринский клуб – «Торино». Ранее хавбеком интересовались «Зенит» и «Спартак».

Сообщается, что «Торино» арендует Ринкона за 2 млн евро и будет иметь право выкупа за 7 млн евро, которое станет обязательным при наступлении определенного количества матчей. Завтра в Турине произойдет встреча с агентом, и на ней будут улажены все детали сделки.

Ринкон выступает за «Ювентус» с января этого года. До этого 29-летний футболист играл за «Дженоа».

Фото: Global Look Press
Источник: Джанлука Ди Марцио

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