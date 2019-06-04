«Парма» может подписать Мануэла Фернандеша

Португальский хавбек московского «Локомотива» может покинуть клуб этим летом. В услугах 33-летнего полузащитника заинтересована «Парма».

Сообщается, что Ману может перебраться в чемпионат Италии в качестве свободного агента. Пармезанцы рассчитывают купить игрока в ближайшее время. Руководство команды видит в португальце усиление атакующей линии.

Итальянский клуб рассматривает возможность подписания Фернандеша после истечения контракта полузащитника с «Локомотивом». Напомним, действующее соглашение футболиста с «железнодорожниками» истекает 30 июня 2019 года.

Мануэл Фернандеш выступает в составе «Локомотива» с 2014 года. Вместе со столичной командой португалец становился чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок страны.

В прошедшем сезоне Ману провел 20 матчей в чемпионате России. На его счету 4 гола и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: cайт журналиста Джанлуки Ди Марцио