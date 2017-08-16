Арсен Венгер: «У нас нет прогресса в продлении контракта с Алексисом Санчесом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переговоры о переподписании контракта с нападающим Алексисом Санчесом. Соглашение с чилийцем истекает в 2018 году.

«Санчес – игрок, у которого остался год по контракту. У нас нет прогресса в его продлении. Несмотря на это, у нас до сих пор остается возможность оставить Санчеса, и мы работаем над этим.

К сожалению, может так получиться, что мы отпустим Санчеса бесплатно в следующем году, если не продадим его сейчас. Но мы должны сделать выбор между эффективностью на поле и финансовой составляющей. Лучше найти компромисс, но я думаю, что приоритет остается на спортивной стороне», — сказал Венгер.

Ранее сообщалось о желании Санчеса покинуть «Арсенал». Чилиец может перебраться в «Челси», «Манчестер Сити» или «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports