Сергей Прядкин: «Пока о матче между Россией и Аргентиной говорить преждевременно»

Автор: Никита Воробьев 0

Сергей Прядкин

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ранее появившуюся информацию о товарищеском матче между сборными России и Аргентины. Сообщалось, что игра состоится 10 ноября в честь открытия стадиона «Лужники».

«Не знаем, откуда они (ФИФА) взяли игру России и Аргентины. Конечно, хотелось бы с ними сыграть, но пока об этом говорить преждевременно», — сказал Прядкин.

Напомним, арену реконструируют к Чемпионату мира 2018 года.

На «Лужниках» состоится церемония открытия мундиаля, стартовый матч, три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-экспресс

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